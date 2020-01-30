Окупанти гатять із заборонених мінометів, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли по позиціях українських військових поблизу населених пунктів Піски, Лебединське та двічі біля Мар’їнки, застосувавши гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Оріхового – з міномета калібру 120 мм противник випустив дві міни; тричі біля Новотошківського – з міномета калібру 120 мм – чотири міни та з 82-мм міномета – 14 мін; поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

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Українські захисники давали адекватну відповідь з дозволеного озброєння, змушуючи противника припиняти обстріли.

За минулу добу, 29 січня, втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС