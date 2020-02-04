ОБСЄ за вихідні нарахувала на Донбасі майже 750 вибухів

СММ ОБСЄ зафіксувала у суботу та неділю близько 400 вибухів у Донецькій області та 350 - на Луганщині.

Про це йдеться в опублікованому в понеділок звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, передає кореспондент Укрінформу.

"У період із вечора 31 січня до вечора 1 лютого в Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема менше вибухів (приблизно 80), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (125 вибухів)", - зазначається у звіті.

Більшість порушень зафіксовано в районах на південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

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"Із вечора 1-го до вечора 2 лютого Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (близько 320)", - інформує СММ про ситуацію на Донеччині.

Понад 80% порушень режиму припинення вогню так само зафіксовано в районах на південно-південний схід від Світлодарська, а також на північний захід від н. п. Новогригорівка (непідконтрольний урядові, 61 км на північний схід від Донецька).

"У період із вечора 31 січня до вечора 1 лютого в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, проте було зафіксовано більше вибухів (приблизно 180), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 100 вибухів)", - указується у звіті.

Найчастіше режим припинення вогню порушувався в районах на північний захід від н. п. Сентянівка (непідконтрольний урядові, 44 км на захід від Луганська).

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Протягом наступної доби у Луганській області СММ констатувала зменшення кількості вибухів (170).

Більшість порушень зафіксовано в районах на захід і південний захід від н. п. Трьохізбенка (підконтрольний урядові, 32 км на північний захід від Луганська).

Фото: ОБСЄ