ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині невідведені системи залпового вогню

Місія ОБСЄ зафіксувала реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та буксирувані гаубиці, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Луганської області.

Про це повідомляється в щоденному звіті № 24/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 30 січня 2020 року.

Згідно з даними повітряного спостереження, 24 січня було зафіксовано 4 реактивні системи залпового вогню (невстановленого типу) на полігоні біля н. п. Бугаївки (37 км на південний захід від Луганська), ще 3 реактивні системи залпового вогню (невстановленого типу) виявлено поблизу н. п. Міусинська (62 км на південний захід від Луганська). Усі РСЗВ були розміщені з порушенням ліній відведення.

Водночас на полігоні біля Бугаївки безпілотником ОБСЄ було зафіксовано 22 танки, а всього в цьому районі виявлено 68 бойових броньованих машин.

Окрім РСЗВ, поблизу Міусинська зафіксовано 2 танки, 22 самохідні гаубиці, 13 одиниць буксируваної артилерії. У цьому районі також виявлено 41 бойову броньовану машину.

У звіті СММ також повідомляється, що на полігоні біля н. п. Мирного (28 км на південний захід від Луганська) зафіксовано 17 танків невстановленого типу, 5 одиниць самохідної артилерії або мінометів (невстановленого типу) та 26 одиниць буксируваної артилерії (невстановленого типу). Також у цьому районі зафіксовано 41 бойову броньовану машину.

Уся ця зброя та техніка розміщена за межами виділених місць зберігання озброєння, повідомили в СММ ОБСЄ.