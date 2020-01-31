ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині невідведені системи залпового вогню

ОБСЄ зафіксувала на окупованій Луганщині невідведені системи залпового вогню

Укрінформ
Місія ОБСЄ зафіксувала реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та буксирувані гаубиці, розміщені з порушенням ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Луганської області.

Про це повідомляється в щоденному звіті № 24/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні (СММ) 30 січня 2020 року.

Згідно з даними повітряного спостереження, 24 січня було зафіксовано 4 реактивні системи залпового вогню (невстановленого типу) на полігоні біля н. п. Бугаївки (37 км на південний захід від Луганська), ще 3 реактивні системи залпового вогню (невстановленого типу) виявлено поблизу н. п. Міусинська (62 км на південний захід від Луганська). Усі РСЗВ були розміщені з порушенням ліній відведення.

Водночас на полігоні біля Бугаївки безпілотником ОБСЄ було зафіксовано 22 танки, а всього в цьому районі виявлено 68 бойових броньованих машин.

Окрім РСЗВ, поблизу Міусинська зафіксовано 2 танки, 22 самохідні гаубиці, 13 одиниць буксируваної артилерії. У цьому районі також виявлено 41 бойову броньовану машину.

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У звіті СММ також повідомляється, що на полігоні біля н. п. Мирного (28 км на південний захід від Луганська) зафіксовано 17 танків невстановленого типу, 5 одиниць самохідної артилерії або мінометів (невстановленого типу) та 26 одиниць буксируваної артилерії (невстановленого типу). Також у цьому районі зафіксовано 41 бойову броньовану машину.

Уся ця зброя та техніка розміщена за межами виділених місць зберігання озброєння, повідомили в СММ ОБСЄ.

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