Дрон ОБСЄ виявив на окупованому Донбасі гаубиці "Гвоздики" та "Жаби"

Безпілотник Спостережної моніторингової місії ОБСЄ виявив на окупованій території Луганської області 4 самохідні гаубиці "Гвоздика" поблизу населеного пункту Богданівка та 2 буксирувані гаубиці "Жаба" у населеному пункті Новогригорівка.

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.

"У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 29 січня 2020 року оприлюднена інформація, що 27 січня БПЛА малого радіусу дії на непідконтрольній урядові України території Луганської області зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) поблизу населеного пункту Богданівка та 2 буксирувані гаубиці (ймовірно Д-30 "Жаба", 122 мм) у населеному пункті Новогригорівка", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, російсько-окупаційні війська 30 січня не дозволили представникам СММ ОБСЄ відвідати Верхньошироківське, Приморське, Соснівське та інші населені пункти на окупованій території.