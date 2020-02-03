Кривонос вважає, що тактика Путіна в Україні — розкол суспільства

На даному етапі завданням Кремля є дестабілізація ситуації в Україні, в тому числі, шляхом розшарування суспільства.

Таку точку зору в інтерв'ю "ФАКТАМ" висловив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони генерал-майор Сергій Кривонос.

На його думку, на даному етапі основним завданням Росії є дестабілізація ситуації всередині України. Причому різними способами. "У тому числі, дискредитуючи і уряд, і парламент, і безпосередньо президента, мовляв, вони не можуть навести порядок в країні та утримати його на належному рівні", - зазначив він і додав: "Мета Кремля — ​​щоб, дискутуючи з певних питань, українці якщо не ненавиділи один одного, то хоча б відчайдушно сперечалися. Чим більше розшароване суспільство, тим важче ним керувати".

Кривонос також зазначив, що якщо на території Донецької та Луганської областей існують лише два кольори — чорний і білий, а півтонів немає як таких, тому що там люди знають, що таке обстріли "Градів", то основній масі населення України все це не зрозуміло. "Деякі, як і раніше, вірять у доброго і сильного старшого брата, який все простить і зробить життя щасливим. Наш інформаційний провал у тому, що слід щодня та щогодини показувати, що війна — це смерть і розруха, зламані долі і повна відсутність майбутнього", - вважає генерал-майор.