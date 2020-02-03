Кривонос: Кремль змінив план "Новоросія", Путіну потрібна вся Україна

У Кремлі давно здійснюють переформатування проєкт "Новоросія", тому остаточно він не зникає з російського порядку денного.

Таку думку висловив заступник секретаря Ради національної безпеки України генерал-майор Сергій Кривонос в інтерв'ю Фактам.

"Він переформатований. Завдання Росії, де слов'янського населення стає все менше, роздобути 40 мільйонів українців і повернутися до старих кордонів Російської імперії, щоб утвердитися як наддержава", - заявив він.

Кривонос уточнив, що можливості повернення контролю над нині окупованими територіями вивчаються офіційним Києвом, і таких варіантів - не один.

"Ми вивчали і вивчаємо досвід інших країн, не лише Хорватії. Хорватський варіант можливий, але це не означає, що він буде реалізований, адже наша війна відрізняється від їхньої війни, у нас інша ментальність та інші реалії. Однак згадайте, хорвати спочатку зміцнили свою державу, а потім зважилися на повернення територій за допомогою союзників. Так що й нам перш за все потрібно зробити Україну сильною", - підсумував він.

Він також вважає, що українцям не варто чекати від Заходу "манни небесної", необхідно усвідомити - сподіватися можна лише на самих себе.

Кривонос переконаний, що розв'язати ці проблеми можна буде лише тоді, коли українці стануть дійсно одним народом, з єдиною національною ідеєю і спільними для всіх національними цінностями.