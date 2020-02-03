Макрон у Варшаві обговорить ситуацію на Донбасі

Президент Франції Емманюель Макрон 3-4 лютого перебуватиме з офіційним візитом у Польщі.

Однією з цілей першого візиту Макрона до Польщі є залучення Польщі до переговорів щодо ситуації на сході України перед і після проведення зустрічей у "нормандському форматі", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Це переломний візит, оскільки відкриває нові можливості стратегічної співпраці з Францією на найближчі чотири роки окремих міністерств обох країн. Це – остання країна, яка мала певні критичні думки щодо Польщі”, - зазначив перед візитом Макрона глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

Він повідомив, що під час візиту буде підписано стратегічну програму співпраці Польщі з Францією на найближчі чотири роки і декларацію щодо співпраці з ЄС.

Читайте також: ПАРЄ моніторитиме Польщу через судову реформу

Радник президента Франції Емманюель Бонн кілька днів тому поінформував, що головною метою візиту Макрона до Польщі буде пояснити позицію Франції у ключових для Європи справах, таких, як розширення ЄС, відносин з Росією та НАТО. За його словами, Париж має намір консультуватися з Варшавою щодо ситуації на сході України перед і після зустрічей у Нормандському форматі. Він уточнив, що не йдеться про включення Польщі до цього формату. Бонн додав, що "необхідним є діалог з Росією на раціональному ґрунті у питаннях, зокрема, сходу України”.

Польський експерт, викладач Варшавського університету Анджей Шептицький у коментарі Укрінформу зазначив, що навряд чи запрошення Польщі до переговорів перед нормандським форматом якось вплине на покращення відносин між Польщею і Росією, які зараз є доволі напруженими.

“Не думаю, що це якось фундаментально вплине на позицію Польщі щодо Росії і Макрон, напевно, це усвідомлює… Польська влада в обмін на посмішку і французьке рукостискання не подасть руки Росії”, - висловив думку Шептицький.

Він зауважив, що ця французька ініціатива Польщі є певного роду легітимізацією нормандського формату серед країн, які ставилися до нього досить критично, зокрема Польщі.

Водночас, експерт висловив думку, що у контексті візиту дуже важливим є час, коли це робиться – після фактичного виходу Великої Британії з ЄС.

“Нещодавно стався Brexit, який змінює розстановку сил в ЄС. Він значною мірою може зміцнити Францію, адже вона залишається єдиною країною ЄС, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, єдиною країною з ядерною зброєю. Для Макрона це може бути новий розподіл в Європі”, - констатував Шептицький. Відтак, з початком нового розділу в історії ЄС Макрон хоче “гарантувати собі мир, дружбу і симпатію різних країн-членів”.

Польща є однією з країн, з якою у Франції зберігалися доволі напружені відносини: Макрон раніше критикував Польщу за її позицію в окремих питаннях в середині ЄС, а також за характер внутрішніх перетворень в Польщі.

Водночас, Шептицький не виключив, що однією з цілей візиту є також “гасіння пожежі в польсько-російських відносинах”, в умовах намагання Франції нормалізувати відносини з Росією.

Як відомо, у перший день візиту передбачені зустрічі глави французької держави з президентом Польщі, прем’єр-міністром, маршалками Сейму та Сенату, з французькою діаспорою та вечеря з представниками польських ЗМІ та діячами культури. Наступного дня Макрон поїде до Кракова, де відвідає Королівський замок на Вавелі і виступить у Ягеллонському університеті з лекцією на тему французько-польських відносин.