ПАРЄ моніторитиме Польщу через судову реформу

Парламентська асамблея Ради Європи відкрила моніторингову процедуру відносно Польщі через порушення у процесі судової реформи та реформи системи юстиції принципів демократії та верховенства права.

Відповідну резолюцію ПАРЄ ухвалила 28 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Асамблея вирішила відкрити моніторингову процедуру відносно Польщі, доки належним чином не будуть усунуті чинники, які викликають занепокоєння", - йдеться у тексті резолюції.

Польща стала єдиною країною-членом Євросоюзу, відносно якої порушена процедура моніторингу ПАРЄ.

"На превеликий жаль, але очевидно, реформи судочинства і системи юстиції у Польщі не пройшли важливий тест. Реформи, як окремо, так й застосовані у комплексі, суперечать багатьом європейським нормам і цінностям. Вони підривають та серйозно руйнують незалежність судової системи і верховенство права у Польщі. Вони піддають судочинство у Польщі політичному контролю, а також контролю з боку виконавчої влади, несуть загрозу принципам демократичної держави із урядуванням на засадах верховенства права", - також заявили в ПАРЄ.

Асамблея висловила занепокоєння щодо незалежності судочинства та системи юстиції у Польщі, а також утвердження у країні верховенства права, та заявила про можливі негативні наслідки для усіх країн-членів Європейського Союзу. Окрім цього висловлюється сумнів, що польські суди будуть спроможними забезпечувати дотримання законодавства ЄС в країні.

Як наголошується, зазначена реформа у Польщі робить судову систему вразливою до політичного зловживання та маніпулювання. Зокрема, йдеться про надмірні повноваження для Міністерства юстиції, а також, меншою мірою, президента країни.

"На тлі послаблення незалежності судочинства у Польщі, а також зростання вразливості правової системи, загроз політичного втручання та зловживання з боку виконавчої влади, європейські механізми верховенства права і захисту прав людини, зокрема, такі, як Європейський суд з прав людини, а також Суд справедливості ЄС, піддаються ризику стати де-факто судом або арбітром останньої можливості для польських громадян та інституцій", - наголошується у резолюції.

Нині під моніторингом ПАРЄ перебувають 10 країн: Азербайджан, Албанія, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Грузія, Молдова, Російська Федерація, Сербія, Туреччина та Україна.

Як відомо, 20 грудня 2019 року Сейм Польщі схвалив чергові зміни до законів про Верховний суд, а також про устрій загальних, військових та адміністративних судів. Цими змінами запроваджується дисциплінарна відповідальність суддів за дії чи відмову від дій, які можуть унеможливити чи ускладнити функціонування правової системи, за дії, які ставлять під сумнів обрання суддів, чи публічні дії, які не поєднуються з принципом незалежності судів та суддів. Змінами забороняється Верховному суду ставити під сумнів дії та повноваження конституційних органів влади країни.

Ці зміни викликали опір в суддівському середовищі Польщі. Пройшла велика акція протесту. Проти змін виступають також правозахисні організації, серед яких, зокрема, Amnesty International і Гельсінська спілка з прав людини. Свої застереження проти змін у судовій системі РП висловила Венеціанська комісія, представники якої на запрошення маршалка Сенату Томаша Гродзького побували в Польщі.

Верхня палата парламенту (Сенат) Польщі минулого тижня проголосувала проти втілення в життя цих змін, але нижня палата польського парламенту відкинула їх, таким чином залишаючи в силі грудневі рішення.

Після цього Єврокомісія висловила стурбованість станом із дотриманням верховенства права у Польщі, де "з’явилися передумови для здійснення адміністративного тиску на суддів та підірвана легітимність вищих судових органів". З цього приводу у Варшаві перебуває віце-президент Єврокомісії Вера Юрова, яка проводить переговори із зацікавленими сторонами стосовно реформи судочинства.