ПАРЄ використовує подвійні стандарти щодо Росії – президент Грузії
Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, відповідаючи на запитання представника української делегації в ПАРЄ народного депутата України Олексія Гончаренка, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
"Так, дійсно, Росія не виконує свої зобов'язання, включаючи резолюції. Це вже давня історія. Але проблема, яку я тут порушила, пов'язана із подвійними стандартами. Є країни, яким легше не виконувати свої зобов'язання, ніж іншим. І відносно них моніторинг є не таким ефективним, як відносно інших. І чим більше країна, тим менше вони піддаються санкціям або здійсненню суворого моніторингу", - заявила президент Грузії.
Вона закликала ПАРЄ у повному обсязі забезпечити застосування однакових стандартів для усіх країн.
Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.
У червні 2019 року ПАРЄ на порушення свого регламенту та принципів Ради Європи повернула російській делегації право голосу в Асамблеї, якого вона була позбавлена через окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на Донбасі.