ПАРЄ використовує подвійні стандарти щодо Росії – президент Грузії

Росія не виконує своїх міжнародних зобов'язань, але Парламентська асамблея Ради Європи не достатньо ефективно реагує на ці порушення.

Про це заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, відповідаючи на запитання представника української делегації в ПАРЄ народного депутата України Олексія Гончаренка, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

"Так, дійсно, Росія не виконує свої зобов'язання, включаючи резолюції. Це вже давня історія. Але проблема, яку я тут порушила, пов'язана із подвійними стандартами. Є країни, яким легше не виконувати свої зобов'язання, ніж іншим. І відносно них моніторинг є не таким ефективним, як відносно інших. І чим більше країна, тим менше вони піддаються санкціям або здійсненню суворого моніторингу", - заявила президент Грузії.

Вона закликала ПАРЄ у повному обсязі забезпечити застосування однакових стандартів для усіх країн.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія ПАРЄ.

У червні 2019 року ПАРЄ на порушення свого регламенту та принципів Ради Європи повернула російській делегації право голосу в Асамблеї, якого вона була позбавлена через окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на Донбасі.