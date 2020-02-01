Єрмак розповів, коли в ОРДЛО можуть пройти вибори за українськими законами

Помічник Президента України Андрій Єрмак сподівається, що на наступному "нормандському саміті" вдасться домовитися про місцеві вибори на всій території країни, включаючи ОРДЛО, наприкінці жовтня.

Про це Єрмак розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі KRYM - критичне мислення.

"Вже через три місяці буде наступна зустріч лідерів у "нормандському форматі". Я сподіваюся, що вона відбудеться, і я дуже сподіваюся, що Україна прийде на цю зустріч з новим пакетом домовленостей", - заявив помічник Президента.

Він висловив сподівання, що будуть зроблені необхідні кроки, аби місцеві вибори за українськими законами пройшли на всій території України (включаючи ОРДЛО - ред.) наприкінці жовтня.

Єрмак додав, що до Мінських угод є багато питань, і там справді міститься положення, згідно з яким контроль над кордоном передається після виборів.

"Президент Зеленський сказав в Парижі, що ми не можемо з цим погодитися, тому що це суперечить українському законодавству", - підкреслив Єрмак.

Як повідомлялося, в комюніке паризького саміту в "нормандському форматі" зазначалося, що сторони вважають за необхідне ввести "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, погодженою в рамках Н4 і Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 2019 року 320 голосами ухвалила зміни до Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з яким термін його чинності продовжено до 31 грудня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня 2019 року підписав цей закон.