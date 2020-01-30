Україна передала список на обмін на засіданні ТКГ — Єрмак

Українська сторона у середу, 29 січня, передала Тристоронній контактній групі новий список своїх громадян, яких хоче повернути через обмін з Росією та ОРДЛО.

Про це заявив помічник Президента України Андрій Єрмак у коментарі журналістам, повідомляє “Українська правда”.

"Вчора список був переданий на засіданні Тристоронньої контактної групи", – сказав він.

За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив Президент Володимир Зеленський (обмін з Росією і з ОРДЛО), "сьогодні в роботі, і ніхто темпу, який взяли з обміну - щоб у максимально швидкі строки всі наші громадяни були звільнені, - не знижує".

Як повідомлялося, 23 січня Зеленський заявив, що Україна веде переговори і готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Крім того, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб.