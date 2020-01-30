Кібербезпека й ВПК: Україна та Польща розвиватимуть співпрацю

Секретар РНБО Олексій Данілов під час зустрічі з держсекретарем, керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом обговорили двосторонню співпрацю в оборонній сфері, ВПК та сфері кіберзахисту.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

“Сторони обмінялися думками щодо поточної ситуації в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Секретар РНБО констатував, що попри домовленості, досягнуті під час зустрічі у нормандському форматі, динаміка обстрілів українських позицій залишається негативною. Данілов і Солох детально обговорили двосторонню співпрацю у секторі безпеки і оборони, зокрема у сфері ВПК, а також інтенсифікацію співробітництва на рівні апаратів та експертів двох відомств. У цьому контексті секретар РНБО висловився за важливість подальшого розвитку співпраці у сфері кібербезпеки, зазначивши, що «кібератаки та інформаційна війна, що ведуться проти України, є вкрай небезпечними»”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Данілов і Солох обмінялися думками щодо ситуації у країнах, з якими межують дві держави та висловилися за необхідність розширення регіонального виміру співпраці, зокрема у Чорноморському і Балтійському регіонах.

Керівник Бюро нацбезпеки Польщі акцентував увагу на успішній співпраці у рамках спільної литовсько-польсько-української бригади і висловив думку про доцільність запровадження такої військової співпраці між Україною, Румунією та Польщею.

Сторони також обговорили можливість продовження діяльності у форматі «Стратегічного діалогу» керівників нацбезпеки Україна-Польща-США-Білорусь, започаткованого у Варшаві 30 серпня минулого року, зазначивши, що є зацікавленість у збереженні і розвитку цього формату співпраці.

Фото: Апарат РНБО