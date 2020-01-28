Україна готова поглиблювати взаємодію з ЄС в усіх галузях - Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що Україна готова активно співпрацювати є Європейським Союзом для поглиблення взаємодії у всіх галузях.

Про це Гончарук заявив на спільній з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем пресконференції за підсумками проведення 6-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підтверджуємо готовність активно співпрацювати, тісно співпрацювати для поглиблення нашої взаємодії у всіх галузях. Дуже хотіли би, що б ті стратегічні цілі, які ми перед собою ставимо — а це і інтеграція в Європейське енергетичне товариство, і інтеграція в digital-маркет, і спільне використання авіаційного простору, і співпраця в сфері юстиції, і співпраця в сфері захисту персональних даних — у всіх цих сферах я бачу дуже серйозну перспективу і можливість співпрацювати з Європейським Союзом", - підкреслив Гончарук.

Він також подякував європейським партнерам за стабільну, системну підтримку, яку Євросоюз демонструє Україні в непрості часи.

Прем’єр-міністр також наголосив, що Європейський Союз є ключовим стратегічним партнером для України в усіх сферах.

"Ми високо цінуємо і дякуємо за ту послідовну підтримку, яку ми отримуємо від нашого стратегічного партнера, і втому числі, і в питаннях захисту нашого суверенітету і територіальної цілісності, зокрема, від агресії Російської Федерації", - зауважив Гончарук.

Глава уряду також зазначив, що пріоритетом України зараз є встановлення миру.

"Це надзвичайно важливе завдання для нас, і покращення стандартів життя людей, українських людей, які проживають на сході України, на півдні України і взагалі на всій території нашої великої країни. Я також вдячний Європейському Союзу за дуже високу оцінку, яку вони надали тим зусиллям, які вони докладають останні місяці для того, щоб Україна змінилася", - сказав Олексій Гончарук.

Він запевнив, що весь план, який реалізує уряд, базується на європейських цінностях і дуже чітко спрямований у напрямку європейської інтеграції.

"Це вибір, який зробили українські люди, український народ, і ми цей вибір реалізовуємо настільки якісно, наскільки це можливо", - зауважив Гончарук.

Також Прем’єр-міністр розповів, що в рамках роботи Ради асоціації Україна – ЄС, зокрема, обговорювалося те, що всі необхідні умови для отримання Україною наступного траншу макроекономічної допомоги від Європейського Союзу в розмірі 500 млн євро, були виконані.

"Також ми обговорили безумовно безпековий аспект — Північний потік - 2. Обговорили, що дуже важливо, щоб усі правила, які імплементуються в Європі, дотримувалися абсолютно всіма гравцями на європейському ринку без виключень. Також поговорили про ту нову амбітну політику, яку започатковує зараз новий склад Європейської комісії. Мова про так званий Green deal - "зелену політику", політику "зеленого переходу". Наш уряд дуже підтримує і поділяє ті цінності і плани, які має сьогодні Європейська комісія, і розраховуємо на те, що базуючись на цій спільній ідеології, ми побудуємо сильне партнерство”, - зазначив Гончарук.

Фото: @PMHoncharuk