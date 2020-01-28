Україна готова до "промислового безвізу" з ЄС — Гончарук

України готова до переговорів про укладення з Європейським Союзом Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (Угода ACAA).

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram за підсумками зустрічі у Брюсселі з верховним представником ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозепом Боррелем.

"На зустрічі з верховним представником ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозепом Боррелем ми обговорили цілі та пріоритети порядку денного співпраці України та ЄС. Серед топпріоритетів - "промисловий безвіз", тобто Угода про відповідність та прийнятність промислової продукції (Угода ACAA)", - написав Гончарук.

За його словами, останнім завданням України для початку переговорів щодо "промислового безвізу" став закон про зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду, який парламент ухвалив ще в грудні.

"Тепер очікуємо найближчим часом візит до України попередньої оціночної місії ЄС для оцінки готовності інфраструктури та законодавства України до початку перемовин", - наголосив Прем’єр-міністр.

Крім того, за його словами, на зустрічі було визначено подальші кроки для інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС. Вони мають бути відображені у спільному плані дій, який визначатиме також додаткові форми взаємодії України та ЄС у рамках Єдиного цифрового ринку, зазначив Гончарук.

Також він додав, що Україна прагне до поглиблення співпраці в рамках Східного партнерства з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, цифрової економіки, митниці та безпеки.

"Запропонована ініціатива "Стратегія тріо" виділяє з усіх країн цього формату саме асоційованих партнерів - Україну, Грузію та Молдову - які мають більш амбітний порядок денний з ЄС", - підкреслив Гончарук.

Як повідомлялося, Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат.

Підписання АСАА передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС.

За оцінками експертів, потенційно угода АСАА може охопити до п’ятої частини українського експорту до ЄС.

Фото: @EC_AVService