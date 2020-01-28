Пресконференція у Брюсселі за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС

У Брюсселі Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провели пресконференцію за підсумками шостого засідання Ради асоціації Україна-Європейський Союз.

У засіданні Ради асоціації Україна-ЄС також брав участь комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї.

До української урядової делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр освіти і науки України Ганна Новосад, міністр фінансів України Оксана Маркарова, заступник міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Валерія Іонан, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – Торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції Костянтин Чижик.

Як відомо, це перше засідання з новим складом українського уряду та новим складом Європейської комісії.

Фото: @MattiMaasikas