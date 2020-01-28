Ринок землі: Гончарук у Брюсселі розповів про компромісний законопроєкт

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сподівається, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про земельну реформу в другому читанні найближчим часом.

Про це Гончарук сказав на спільному із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні триває дискусія про земельну реформу. Ми очікуємо, що парламент найближчим часом розгляне відповідний законопроєкт (щодо запровадження ринку землі - ред). Версія законопроєкту, яка сьогодні виглядає компромісною, передбачає обмеження у розмірі землеволодінь - це перша міра, яка може сприяти тому, що в одних руках не будуть накопичуватись великі обсяги земельних ділянок", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Верховна Рада може почати розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі у середині лютого.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який, зокрема, передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на продаж землі.

Після цього аграрії провели кілька масових акцій протесту проти запуску ринку землі.

28 грудня 2019 року Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді прийняти в другому читанні й в цілому законопроєкт щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10).

У підготовленому до другого читання законопроєкті передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю - виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50 кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.