Україна розраховує на €500 мільйонів допомоги від ЄС у першому кварталі - Гончарук
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Укрінформ
Україна розраховує отримати транш макроекономічного фінансування Європейського Союзу на загальну суму 500 мільйонів євро у першому кварталі 2020 року.
Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав на спільному із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми очікуємо, що цей транш може бути отриманий у першому кварталі цього року, Тобто, найближчим часом. У найближчі тижні або місяці”, - сказав Гончарук.
Як повідомляв Укрінформ, раніше у Мінфіні сподівалися отримати транш ЄС до кінця 2019 року.
У червні 2019 року Єврокомісія підтвердила Україні, що планує надати цей транш після того, як уряд виконає необхідні реформи.