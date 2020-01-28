Україна розраховує на €500 мільйонів допомоги від ЄС у першому кварталі - Гончарук

Україна розраховує отримати транш макроекономічного фінансування Європейського Союзу на загальну суму 500 мільйонів євро у першому кварталі 2020 року.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав на спільному із віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом брифінгу у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми очікуємо, що цей транш може бути отриманий у першому кварталі цього року, Тобто, найближчим часом. У найближчі тижні або місяці”, - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у Мінфіні сподівалися отримати транш ЄС до кінця 2019 року.

Читайте також: Гончарук у Брюсселі переконував бізнесменів вкладати гроші в Україну

У червні 2019 року Єврокомісія підтвердила Україні, що планує надати цей транш після того, як уряд виконає необхідні реформи.