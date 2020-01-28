Гончарук у Брюсселі переконував бізнесменів вкладати гроші в Україну
Про це він повідомив у Facebook.
“Кожному з них ми готові запропонувати персональний підхід та захист бізнес-інтересів. Головне завдання уряду — створити умови, за яких і український, і іноземний інвестор почуватиметься надійно та безпечно. І щодня наша команда над цим працює”, - зазначив Гончарук.
За його словами, Україна має всі можливості для прориву, зокрема економічного. “І зацікавленість з боку інвесторів з усього світу це підтверджує. Таке враження залишилося від зустрічі з іноземним бізнесом в Брюсселі”, - додав Прем’єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук разом з українськими міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-Європейський Союз.
Фото: facebook.com/PMHoncharuk