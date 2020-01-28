За п’ять місяців ухвалили майже 30 “євроінтеграційних” законів — Гончарук

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила швидкий темп реформ в Україні.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

“Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила швидкий темп реформ в Україні. Менш ніж за п’ять перших місяців роботи уряд і парламент у тісній співпраці ухвалили майже 30 «євроінтеграційних» законів. Кожен із них впроваджує в Україні європейські стандарти та норми, які підвищують якість життя наших громадян”, - написав він.

Гончарук зауважив, що сьогоднішнє засідання Ради асоціації Україна-ЄС має стати відправною точкою для досягнення пріоритетних цілей двостороннього порядку денного співпраці Україна-ЄС.

Зокрема йдеться про: візит уже цього року попередньої оціночної місії експертів ЄС з метою початку переговорів щодо укладання Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (АСАА); запровадження механізму імплементації оновленого “енергетичного” додатка до Угоди про асоціацію з ЄС; подальша інтеграція України в Єдиний цифровий ринок ЄС; початок збалансованого перегляду параметрів зони вільної торгівлі Україна-ЄС; залучення України до втілення Європейської зеленої угоди, зокрема, початок розробки спільної дорожньої карти.

Гончарук також подякував Президентці Єврокомісії за солідарність Європейського Союзу з Україною після катастрофи українського літака МАУ поблизу Тегерана та одностайність щодо відповідальності Ірану.

“Для України важливо розробити конкретні пропозиції в рамках Міжнародної організації цивільної авіації, Європейського агентства авіаційної безпеки та інших міжнародних організацій, щоб у майбутньому запобігти інцидентам з цивільними літаками в зонах конфліктів або над ними”, - йдеться у повідомленні прем’єра.

Фото: Facebook Гончарука