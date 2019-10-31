За 5 років ми плануємо максимально наблизитися до членства в ЄС - Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з Генеральним директором Директорату Єврокомісії з питань європейської політики сусідства і переговорів щодо розширення Крістіаном Даніельсоном.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Європейська та євроатлантична інтеграція – наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через 5 років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому потребуємо вашої допомоги», – сказав Гончарук.

Він запевнив у тому, що Україна сподівається на особливий формат партнерства в рамках ініціативи Східне партнерство, а також наголосив на зацікавленості держави в укладенні АСАА – угоди про так званий промисловий безвіз, який стане значним кроком на українському євроінтеграційному шляху.

Даніельсон погодився та наголосив на важливості для Єврокомісії вивчення цього питання для подальшого проведення перемовин та укладення АСАА. Сторони домовилися обговорити реалізацію цього процесу.

Крім цього, глава українського уряду висловив сподівання на те, що Європейський Союз якнайшвидше зможе реалізувати у Приазов’ї муніципальні проєкти, які Оціночна місія ЄС на початку 2019 року окреслила у звіті «Підтримка ЄС регіону Азовського моря: пропозиції щодо додаткових заходів». Цей звіт, зокрема, передбачав проєкт зі збору та переробки відходів у Маріуполі та проєкт розвитку тролейбусного транспорту в Херсоні.

Прем’єр-міністр України закликав Європейський Союз інвестувати в морські порти міст Маріуполь та Бердянськ.

Гончарук подякував високоповажному гостю за підтримку, яку Європейський Союз надає Україні, та висловив бажання надалі зміцнювати двосторонні відносини Україна – ЄС.