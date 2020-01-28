Соколовська очолила дві делегації — для підписання угод із Туреччиною і Сербією

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в переговорах із Туреччиною щодо укладення угоди про соціальне забезпечення.

Відповідний указ №25/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Утворити делегацію України для участі в переговорах із Турецькою Республікою щодо укладення Угоди між Україною та Турецькою Республікою про соціальне забезпечення”, - зазначається в документі.

Главою делегації Президент призначив міністра соціальної політики Юлію Соколовську. Крім неї до складу делегації увійшли ще восьмеро посадовців.

Також розпорядженням №59/2020-рп Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах з Республікою Сербія щодо підготовки проєкту угоди між Україною та Республікою Сербія про соціальне забезпечення. Її главою також є міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

Президент затвердив директиви обом делегаціям, але вони не опубліковані й містять гриф “для службового користування”.