КСУ відмовився розглядати закони про особливий статус Донбасу та амністію

Велика палата Конституційного Суду відмовилася відкривати провадження щодо конституційності законів про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО і амністію учасників подій на Донбасі.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у понеділок, 27 січня, інформує пресслужба суду.

Зокрема, зазначається, що КС розглядав питання про можливість відкриття провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності законів "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

"Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження", - наголосили у суді.

Як повідомлялося, у липні 2019 року група народних депутатів направили до КС подання щодо конституційності положень зазначених законів.

Водночас у грудні 2019 року парламент ухвалив зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

Згодом Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження ще на рік закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.