КСУ відмовився розглядати закони про особливий статус Донбасу та амністію

КСУ відмовився розглядати закони про особливий статус Донбасу та амністію

Укрінформ
Велика палата Конституційного Суду відмовилася відкривати провадження щодо конституційності законів про особливий порядок самоврядування в ОРДЛО і амністію учасників подій на Донбасі.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у понеділок, 27 січня, інформує пресслужба суду.

Зокрема, зазначається, що КС розглядав питання про можливість відкриття провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності законів "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

"Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження", - наголосили у суді.

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Як повідомлялося, у липні 2019 року група народних депутатів направили до КС подання щодо конституційності положень зазначених законів.

Водночас у грудні 2019 року парламент ухвалив зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

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Згодом Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження ще на рік закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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