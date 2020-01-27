КСУ відмовився розглядати закони про особливий статус Донбасу та амністію
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання у понеділок, 27 січня, інформує пресслужба суду.
Зокрема, зазначається, що КС розглядав питання про можливість відкриття провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів щодо конституційності законів "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".
"Постановлено Ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження", - наголосили у суді.
Як повідомлялося, у липні 2019 року група народних депутатів направили до КС подання щодо конституційності положень зазначених законів.
Водночас у грудні 2019 року парламент ухвалив зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.
Згодом Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження ще на рік закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.