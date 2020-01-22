Амністія для всіх неможлива за міжнародним правом — експерт

Варіант амністії всіх без винятку учасників збройного конфлікту без проведення розслідувань, яку обстоюють деякі проросійські сили, не має юридичних підстав і неможливий з точки зору міжнародного права.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав президент Європейського комітету з питань запобігання катуванням, перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права Микола Гнатовський, відповідаючи на запитання, які головні небезпеки чекають суспільство, якщо буде реалізовуватися амністія для жителів ОРДЛО.

«Є таке прочитання Мінських угод, що, мовляв, давайте вибачимо всіх. Це прочитання характерне для Росії та проросійських сил в Україні - його будуть намагатися нав’язати нам. Це неможливо і з суто юридичних причин, і з практичних. Існують норми міжнародного права, обов’язкові для кожної держави, України, Російської Федерації й інших держав. Це норми імперативного характеру, які зобов’язують за будь-яких політичних обставин переслідувати осіб, винних у найтяжчих злочинах проти загального міжнародного права. Ці злочини - геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Оці три категорії злочинів гарантовано мають бути покарані, так само як і, скажімо, катування, – цього вимагає Конвенція ООН проти катувань», - зауважив експерт.

На його думку, якщо на національному рівні будуть амністовані особи, які вчинили ці злочини, то для міжнародних судів це рішення буде недійсне. Гнатовський також навів як приклад рішення Великої палати Європейського суду з прав людини, ухвалене 2014 року у справі хорватського військовослужбовця Маргуша проти Хорватії. Останній під час війни вчинив низку злочинів проти цивільного населення, був амністований, а потім знову притягнутий до відповідальності хорватської прокуратурою. Його звинуватили у воєнних злочинах, визнали винним, засудили на тривалий строк – і він звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою про те, що його судили двічі, що заборонено статтею 4 протоколу 7 до Європейської конвенції з прав людини. Велика палата Європейського суду з прав людини роз’яснила, що такі амністії неприйнятні й за міжнародним правом не мають сили, вказав Гнатовський.

Експерт, екстраполюючи це на Україну, зауважив, що навіть якщо сьогодні політики «дотиснуть» загальну амністію, то ситуація, коли всіх «вибачили», нікого не притягнули до відповідальності, – не вирішить проблеми. Тому що зміниться влада, прийде новий прокурор, відновить ці справи – і стара амністія не врятує, зазначив він, наголосивши, що ці злочини вимагають покарання. На переконання Гнатовського, обов’язок держави – здійснювати ефективне розслідування будь-яких злочинів, пов’язаних із посяганням на життя. Якщо злочин залишиться непокараним, то жертви дійсно мають можливість звернутися до Європейського суду з прав людини, підсумував він.