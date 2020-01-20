Окупанти на Донбасі незаконно утримують 184 особи – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що на сьогодні незаконно позбавленими волі на тимчасово окупованих територіях Донбасу вважаються 184 людини.

Так в СБУ відповіли на запит Радіо Свобода.

"В рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, за даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб у районі здійснення заходів із гарантування національної безпеки і оборони, відсічі і стримування агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях станом на 20.01.2020 запитуються як незаконно позбавлені волі на території ТОТ у Донецькій та Луганській областях – 184 особи", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року з полону ОРДЛО був звільнений 81 українець: 76 із них повернулися на підконтрольну українському уряду територію, ще п’ятеро вирішили залишитися на території, що контролюється російсько-окупаційними військами. Із 76 звільнених: 12 – тепер уже ексвійськовополонені, 64 – цивільні. Звільнених обміняли на 124 особи.

Читайте також: Офіс генпрокурора зареєстрував 14 справ за свідченнями звільнених полонених

4 січня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська повідомляла, що у полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишається близько 300 осіб.