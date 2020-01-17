США в ОБСЄ закликали Росію звільнити всіх українських політв’язнів

Сполучені Штати закликають до негайного звільнення всіх українців, яких продовжують незаконно утримувати в окупованому Криму, контрольованих Росією районах Донбасу та на самій території РФ.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ще є кілька сотень українців, утримуваних Росією та її маріонетками на сході України, а також ще багато українських політв'язнів, які утримуються в Криму та Росії. Ми закликаємо до їх негайного звільнення", - сказав він.

Американський посол привітав новину про обмін полоненими від 29 грудня, в рамках якого відбулося звільнення українців, які утримувалися на контрольованих Росією районах Донбасу.

"Зокрема, ми з полегшенням побачили звільнення Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, двох дописувачів "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", імена яких ми часто згадували тут, на Постійній раді. Їх роками тримали в ув’язненні як помсту за свої репортажі про повсякденне життя на територіях, що контролюються очолюваними Росією силами", - заявив Гілмор.

Американський дипломат висловив занепокоєння щодо порушень прав людини в окупованому Росією Криму, вказавши на грудневий звіт Моніторингової місії з прав людини в Україні, де повернуті у вересні в Україну декілька кримських в’язнів повідомили про жорстокі тортури щодо них.

"Ми побоюємось, що десятки українських політичних в'язнів, яких утримує Росія, можуть зазнавати такого ж жорстокого поводження. Ми закликаємо Росію звільнити цих людей і повернути додому до їх сімей", - наголосив очільник місії США в ОБСЄ.

Окремо американський дипломат висловив стурбованість, що російська окупаційна влада продовжила ув'язнення українського активіста Олега Приходька, якого було обвинувачено в "тероризмі" у відповідь на мирне здійснення ним свого права на вільне вираження поглядів.