США в ОБСЄ: Вибори в ОРДЛО – лише після виведення російських військ

Вибори на території ОРДЛО мають проходити під українським контролем, в безпечному середовищі та після відновлення Україною контролю над кордоном і виведення з її території російських збройних формувань.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 16 січня, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"США закликають до відновлення контролю Україною над своїм міжнародним кордоном з Росією. Вільні та чесні вибори мають відбуватися під українським контролем та в безпечному середовищі, з виведенням з території України очолюваних Росією сил та незаконних збройних формувань", - заявив він.

Американський дипломат зазначив, що, натомість, спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують "необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів та військових машин, які на щоденній основі прибувають з Росії на територію, що контролюється Росією на сході України".

"Цей неконтрольований потік людей і техніки є прямим викликом зусиллям щодо підготовки до вільних і чесних місцевих виборів на Донбасі", - наголосив він.

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Джеймс Гілмор закликав Росію дотримуватися принципів Гельсінського заключного акта та Мінських домовленостей, "і відповісти взаємністю на добросовісність, проявлену адміністрацією президента Зеленського".

"Для припинення цього конфлікту у 2020 році, обидві сторони повинні бути повністю віддані досягненню стійкого та постійного припинення вогню, що базується на виведенні російських сил та військової техніки з суверенної української території", - заявив американський посол.