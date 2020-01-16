Україна закликала збільшити бюджет місії ОБСЄ на Донбасі

Україна закликала збільшити бюджет місії ОБСЄ на Донбасі

Укрінформ
Україна закликає посилити технічний потенціал Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для цілодобового моніторингу, забезпечивши адекватне збільшення бюджету Місії.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Моніторинг безпекової ситуації в нічний час залишається особливо проблематичним. З міркувань безпеки наземні патрулі не можуть вільно пересуватися окупованими Росією територіями Донбасу, що підриває здатність Місії спостерігати за порушеннями припинення вогню. Проте близько 55% таких порушень реєструються, як повідомляла сама СММ, у нічний час доби, насамперед, камерами СММ та співробітниками моніторингу, розміщеними на передових базах патрулювання. Якщо ми хочемо забезпечити всеохоплююче спостереження цілодобово, ми повинні посилити технічні можливості Місії для цього", - сказав він.

У зв'язку з цим, делегація України наголосила на необхідності забезпечити адекватне збільшення ресурсів для наступного бюджету СММ, який має бути прийнятий до кінця березня.

"Ми розраховуємо на те, що держави-учасниці дозволять цьому відбутися", - додав Цимбалюк.

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Український дипломат також наголосив на критичній важливості забезпечення вільного та безпечного пересування спостерігачів ОБСЄ окупованими районами Донбасу.

"Ми рішуче засуджуємо триваючу практику Росії з обмеження та перешкоджання свободи пересування СММ. Протягом трьох тижнів після останнього чергового засідання Постійної ради спостерігачі зареєстрували 65 не пов'язаних з мінами обмежень - всі, крім одного, відбулися в окупованих Росією районах Донбасу", - заявив він.

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