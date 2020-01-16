Торік на Донбасі зафіксували найнижче число жертв серед цивільних - ОБСЄ

Минулого року число жертв серед цивільних у результаті конфлікту на сході України досягло найнижчого рівня з початку воєнних дій, зокрема, не загинула жодна дитина.

Про це йдеться в повідомленні для друку Спеціального представника Діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Хайді Грау після чергової зустрічі ТКГ 16 січня в Мінську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У минулому році число цивільних жертв значно знизилося й досягло найнижчого рівня з початку конфлікту. В січні, у порівнянні з кінцем минулого року, помітно скоротилося число порушень режиму припинення вогню. Особливо важливо відзначити, що минулого року не загинула жодна дитина", - заявила вона.

За словами Грау, головною причиною загибелі серед цивільного населення залишаються міни, у зв'язку з чим вона закликала посилити протимінну діяльність.

Спецпредставник Діючого голови ОБСЄ вітала обмін утримуваними особами, що відбувся наприкінці грудня за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених": "Це стало великим проривом і чинником, що зміцнює довіру між сторонами".

Коментуючи сьогоднішнє перше засідання ТКГ і її робочих груп у цьому році, вона повідомила, що "робота була орієнтована в основному на імплементацію рішень, закріплених на нормандському саміті в Парижі".

"Основною темою дискусій Робочої групи з питань безпеки було визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. Гуманітарна робоча група підбила підсумки обміну утримуваними, що відбувся 29 грудня. Економічна робоча група обговорила питання водопостачання через лінію зіткнення в ОРДО і ОРЛО. Політична робоча група займалася питаннями особливого статусу ОРДО і ОРЛО та імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - заявила Хайді Грау.