Новий постпред України при РЄ офіційно розпочав роботу

Новий постпред України при РЄ офіційно розпочав роботу

Укрінформ
Новий постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк 27 січня офіційно став до виконання обов’язків.

Про це повідомляється на сторінці українського Представництва при Раді Європи у Twitter.

“Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Перша офіційна зустріч після того, як Борис Тарасюк обійняв посаду в українському представництві при Раді Європи у Страсбурзі”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 24 грудня 2019 року призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.

Борис Тарасюк – український дипломат і політик, двічі міністр закордонних справ України, співпрезидент Парламентської асамблеї “Східного партнерства”, один із ідеологів європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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