Нові делегати Ради у ПАРЄ пройшли тренінг у Страсбурзі

Члени постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи, які раніше не працювали в Палаці Європи, пройшли тренінг.

Про це повідомила голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат від фракції “Слуга народу” Єлизавета Ясько у Facebook.

“Настрій української делегації в ПАРЄ бойовий та позитивний. Сесія починається через декілька хвилин сьогодні, 27 січня. Водночас, вчора неділя не минула даремно. Члени делегації, які ще не працювали в Палаці Європи, пройшли тренінг. Також відбулася плідна й конструктивна робоча нарада делегації (вечірня, що плавно перейшла в нічну). У ній взяв участь Борис Тарасюк, що також прибув для роботи у Страсбурзі”, - написала Ясько.

Вона також повідомила, що члени української делегації звірили годинники з колегами з Балтік+. Депутат запевнила, що вони залишаються однодумцями й координуватимуть зусилля.

За її словами, члени делегації Верховної Ради ухвалили рішення увійти до політичних груп. Так, до групи Європейської народної партії увійшли члени делегації Єлизавета Ясько, Леся Василенко, Леся Забуранна, Дмитро Лубінець, Марія Мезенцева, Сергій Соболєв та заступники членів делегації Лариса Білозір, Сергій Власенко, Юрій Камельчук, Рустем Умєров.

До групи соціалістів, демократів та зелених ухвалили рішення увійти члени делегації Юлія Льовочкіна та Олександр Мережко, а також заступники членів делегації Олег Волошин, В'ячеслав Медяник, Олександр Скічко.

Групу європейських консерваторів поповнили члени делегації Олексій Гончаренко та Сергій Кальченко, а також заступники членів делегації Дмитро Наталуха й Олена Хоменко.

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До Альянсу лібералів та демократів за Європу ввійшли члени делегації Марина Бардіна та Юлія Овчиннікова та їхні заступники Олександр Ковальчук, Євгенія Кравчук, Андрій Лопушанський.

“Втім, попри розподіл по політичним групам, запевняю всіх, що українська делегація – об’єднана команда, яка приїхала в ПАРЄ, щоб боротися за Україну та цінності Ради Європи. Наша делегація – новий, енергійний, самостійний і кваліфікований політичний гравець”, - зазначила Ясько.

Як відомо, зимова сесія ПАРЄ починається 27 січня.