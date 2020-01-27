За січень 11 народних депутатів не проголосували жодного разу — КВУ

У січні 11 народних депутатів не взяли участь у жодному голосуванні Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців у Facebook.

“Комітет виборців проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в січні. За даними КВУ, 42 народні депутати взяли участь у менш ніж 50% голосувань Ради. Із них 11 не проголосували жодного разу за місяць”, - ідеться в повідомленні.

За даними КВУ, не голосували в січні Олександр Герега (група “За майбутнє”), Микола Люшняк (група “Довіра”), Юрій Солод (“Опозиційна платформа — За життя”), Віктор Бондар (група “За майбутнє”), Микола Кучер (група “За майбутнє”), Владислав Бородін (“Слуга народу”), Руслан Горбенко (“Слуга Народу”), Роман Костенко (“Голос”), Анжеліка Лабунська (“Батьківщина”), Вадим Столар (ОПЗЖ), Любов Шпак (“Слуга народу”).

Як уточнили у КВУ, частина цих депутатів не голосувала, хоч вони й були зареєстровані в Раді, а решта зареєстровані на засіданнях не були. Зокрема, це Бородін, Горбенко, Костенко, Лабунська, Столар та Шпак, і причини їх відсутності на засіданнях ВР на сайті Верховної Ради не вказані.

У КВУ додали, що не враховували депутатів, щодо яких наявна інформація в ЗМІ про те, що вони хворіли чи пропустили засідання з інших об'єктивних причин.

“У січні показники голосувань народних депутатів суттєво знизилися. Так, якщо в грудні було лише 3 народні депутати, які не проголосували жодного разу за місяць, в листопаді – 4, то в січні – відразу 11 депутатів. Однак це цілком відповідає існуючим тенденціям, коли в січні показники відвідування та голосувань депутатів в Раді вже звично є нижчими, аніж в інші періоди”, - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

Водночас, у КВУ назвали 9 депутатів, які взяли участь в усіх голосуваннях ВР: це Софія Федина (“Європейська солідарність”), Олександр Літвінов (“Слуга народу”), Богдан Кицак (“Слуга народу”), Володимир Ватрас (“Слуга народу”), Олег Воронько (“Слуга народу”), Максим Заремський (“Слуга народу”), Олена Криворучкіна (“Слуга народу”), Сергій Алєксєєв (“Європейська солідарність”) та Руслан Князевич (“Європейська солідарність”).

Загалом, у січні відбулося 6 пленарних засідань парламенту, на яких проведено 299 голосувань. За цей час депутати ухвалили за основу закони про службу зовнішньої розвідки та про легалізацію азартних ігор, а також в цілому прийняли закон про повну загальну середню освіту.