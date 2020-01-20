Хто в Раді працює найбільше - КВУ назвав трійку лідерів серед депутатів

Хто в Раді працює найбільше - КВУ назвав трійку лідерів серед депутатів

Укрінформ
Співголови фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко й Артур Герасимов та лідер фракції "Голос" Сергій Рахманін мають найвищі показники роботи під час другої сесії Верховної Ради дев’ятого скликання.

Такі дані наведені в дослідженні Комітету виборців України "Підсумки другої сесії Верховної Ради", яке було презентовано під час брифінгу 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Досить високими є показники роботи Ірини Геращенко та Артура Герасимова із "Європейської солідарності" та Сергія Рахманіна з "Голосу". Так, Ірина Геращенко відвідала 100% засідань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), 86% засідань комітету, взяла участь у 83% голосувань Ради (найвищий результат серед лідерів фракцій), подала 57 законопроєктів, 6 із яких було прийнято. Артур Герасимов відвідав 87% засідань Ради, взяв участь у 76% голосувань, був присутній на 95% засідань комітету (найвищий результат серед лідерів фракцій), подав 27 законопроєктів, 6 із яких було підтримано. Сергій Рахманін відвідав 91% засідань Ради, 88% засідань комітету, взяв участь у 78% голосувань, подав 16 законопроєктів, 4 із яких були прийняті", - йдеться у дослідженні.

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Водночас, за даними КВУ, окремі лідери фракцій фактично провалюють роботу за певними напрямками. Так, у Юрія Бойка ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадима Рабиновича (ОПЗЖ) низькі показники участі в голосуваннях. Зокрема, Бойко взяв участь лише в 17% голосувань Ради за час роботи другої сесії, а Рабинович – в 14%, що є одним із найнижчих результатів серед усіх народних депутатів.

У лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко і голови фракції "Слуга народу" Давида Арахімії низькі показники відвідуваності засідань комітету. Так, за п’ять місяців лідер "Батьківщини" була присутня лише на 38% засідань Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, членом якого вона є. У свою чергу Арахамія відвідав таку ж кількість засідань Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як повідомлялося, друга сесія ВР дев'ятого скликання тривала із вересня 2019 року до 17 січня 2020 року.

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