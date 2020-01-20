Четверо депутатів пропустили 90% голосувань у Раді - КВУ
Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України «Підсумки сесії Верховної Ради», представленого під час брифінгу 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За час роботи другої сесії у Верховній Раді відбулося 1814 голосувань. Четверо народних депутатів пропустили 90% голосувань. Це Антон Яценко із групи "За майбутнє", Вадим Столар і Юрій Солод ("Опозиційна платформа - За життя"), а також позафракційний депутат Андрій Деркач", - йдеться в дослідженні.
При цьому в КВУ уточнюють, що за п'ять місяців роботи Яценко натиснув кнопку для голосування лише 89 разів, або ж узяв участь у 4% голосувань. Експерти наголошують, що це найнижчий показник із усіх народних депутатів. При цьому Столар і Солод брали участь у 129-ти голосуваннях (7%), а Деркач - у 8%.
Загалом, за даними КВУ, у Верховній Раді є 58 парламентаріїв, які взяли участь у менш як половині голосувань за сесію.
Найвищими ж є показники голосувань у народного депутата Олега Воронька зі "Слуги народу" - 99,39%.
Водночас 28 депутатів брали участь у понад 95% голосувань Ради за сесію.
Загалом серед фракцій і груп парламенту найвищими є показники відвідуваності у депутатів "Слуги народу" та "Європейської солідарності": як правило, на засіданнях Ради були зареєстровані 85% депутатів від “Слуги народу” і 83% - від “Євросолідарності”.