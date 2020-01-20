Четверо депутатів пропустили 90% голосувань у Раді - КВУ

Четверо народних депутатів пропустили 90% голосувань під час роботи другої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання.

Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України «Підсумки сесії Верховної Ради», представленого під час брифінгу 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За час роботи другої сесії у Верховній Раді відбулося 1814 голосувань. Четверо народних депутатів пропустили 90% голосувань. Це Антон Яценко із групи "За майбутнє", Вадим Столар і Юрій Солод ("Опозиційна платформа - За життя"), а також позафракційний депутат Андрій Деркач", - йдеться в дослідженні.

При цьому в КВУ уточнюють, що за п'ять місяців роботи Яценко натиснув кнопку для голосування лише 89 разів, або ж узяв участь у 4% голосувань. Експерти наголошують, що це найнижчий показник із усіх народних депутатів. При цьому Столар і Солод брали участь у 129-ти голосуваннях (7%), а Деркач - у 8%.

Загалом, за даними КВУ, у Верховній Раді є 58 парламентаріїв, які взяли участь у менш як половині голосувань за сесію.

Найвищими ж є показники голосувань у народного депутата Олега Воронька зі "Слуги народу" - 99,39%.

Водночас 28 депутатів брали участь у понад 95% голосувань Ради за сесію.

Загалом серед фракцій і груп парламенту найвищими є показники відвідуваності у депутатів "Слуги народу" та "Європейської солідарності": як правило, на засіданнях Ради були зареєстровані 85% депутатів від “Слуги народу” і 83% - від “Євросолідарності”.