Рада на другій сесії ухвалила 133 закони - КВУ

Верховна Рада дев'ятого скликання упродовж другої сесії ухвалила 133 закони.

Про це свідчать дані дослідження Комітету виборців України "Підсумки сесії Верховної Ради", представленого під час брифінгу 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За час роботи другої сесії Верховної Ради прийнято 133 закони, які були проголосовані парламентом і підписані Президентом, та один кодекс. Ще 125 законопроєктів було прийнято за основу", - йдеться у дослідженні.

Найпродуктивнішим місяцем у роботі Ради КВУ називає грудень, коли з підписом Президента було повернуто 52 закони.

Тематично більша частина ухвалених законів стосувалися сфери фінансів, податкової та митної політики (22 закони).

Найбільшу кількість ухвалених законів ініціювали народні депутати - 89 із 998 загалом зареєстрованих. При цьому авторами 70 з них (80%) були члени фракції "Слуга народу".

"Депутати ВО "Батьківщина" були серед авторів 10 ухвалених законів, "Європейської солідарності" - дев'яти, "Опозиційної платформи - За життя" - п'яти, "Голосу" - трьох, групи "За майбутнє" - трьох, "Довіра" - двох", - уточнюють у Комітет виборців.

Разом з тим Президент і Кабінет міністрів внесли до парламенту 101 і 51 законопроєкт відповідно, із яких ухвалено по 22 законодавчі ініціативи.

Найчастіше ці законопроєкти підтримували депутати від "Слуги народу", "Голосу" та групи "Довіра".

"У середньому за прийняті під час другої сесії Верховної Ради закони голосували 299 народних депутатів. Як правило, кнопку "за" натискали 227 депутатів фракції "Слуга народу". Однак третина законів все ж не були б ухвалені, якби враховувалися лише голоси депутатів "Слуги народу". Мова йде про 51 закон, за який проголосували менше, ніж 226 депутатів “Слуги народу”", - пояснюють у КВУ.

Так, на другому місці за підтримкою ухвалених законів - фракція "Голос" (як правило, "за" голосували 67% депутатів фракції), на третьому - група "Довіра" із показником підтримки в 63%.

Найнижчі ж показники підтримки законів - у "Європейської солідарності" (49%), групи "За майбутнє" (48%), ВО "Батьківщина" (39%) і ОПЗЖ (21%).

Водночас рекордну підтримку отримав закон про скасування депутатської недоторканності - "за" проголосували 373 парламентарії.

Загалом, за даними КВУ, за час роботи другої сесії було зареєстровано 1317 законопроєктів.

Як повідомлялося, друга сесія ВР дев'ятого скликання тривала із вересня 2019 року до 17 січня 2020 року.