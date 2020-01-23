Кулеба — про заяву Арахамії: Україна не відмовиться від євроінтеграції

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба зазначає, що попри заяви глави фракції "Слуги народу" Давіда Арахамії, Україна не відмовиться від євроінтеграції.

Про це кулеба написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяву Арахамії.

"Україна буде і надалі системно адаптувати своє законодавство до європейського, тому що курс на членство в ЄС залишається незмінним і незворотним", - запевнив віцепрем’єр.

Коментар з цього приводу опублікував і сам Арахамія.

"Я за договір про Асоціацію з ЄС і максимальну інтеграцію з європейськими сусідами. В той самий час інтереси України мають бути пріоритетом номер один для української влади. Всі держави в ЄС відстоюють свої інтереси, так само і Україна має відстоювати свої, інтегруючись до Європейського Союзу. Все інше - lost in translation", - зазначив він.

Під час виступу в Українському домі у Давосі глава депутатської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.