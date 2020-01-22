“Спрощення” має стати головним гаслом нинішньої влади - Арахамія

“Спрощення” має стати головним гаслом нинішньої влади - Арахамія

Укрінформ
Спрощення законодавства має бути головним гаслом нинішньої української влади.

Про це під час виступу в Українському домі у Давосі заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Навіть українці наймають спеціальних людей, які знають, як поводитися з бюрократією, який дозвіл потрібно отримати від того чи іншого державного органу. Спрощення має стати нашим головним гаслом», - зазначив він.

Це, за його словами, допоможе інвесторам, які хочуть прийти в Україну.

Арахамія зазначив, що «досі уряд був занадто соціалістичний». Від цього страждав бізнес, як, наприклад, від Трудового кодексу, який «скоріше навіть комуністичний, а не соціалістичний», сказав він.

За словами Арахамії, нинішня команда працює «в турборежимі». «Ми міняємо багато речей. Іноді, звичайно, робимо помилки через швидкість, але усвідомлюємо свої помилки, переглядаємо й виправляємо», - сказав він.

«Отже, рішення, як і раніше, приймаються людьми», - додав глава фракції «Слуга народу».

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Він також зазначив, що українського «місцевого ринку недостатньо для того, щоб приносити достатньо прибутків». «Але кожен, хто просто відкриває карту, не читаючи ніякої іншої інформації, відразу ж усвідомлює розмір території та її місце розташування – що це перлина. І нам просто потрібно правильно використовувати це для будь-якого бізнесу», - сказав Арахамія.

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