“Спрощення” має стати головним гаслом нинішньої влади - Арахамія

Спрощення законодавства має бути головним гаслом нинішньої української влади.

Про це під час виступу в Українському домі у Давосі заявив глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Навіть українці наймають спеціальних людей, які знають, як поводитися з бюрократією, який дозвіл потрібно отримати від того чи іншого державного органу. Спрощення має стати нашим головним гаслом», - зазначив він.

Це, за його словами, допоможе інвесторам, які хочуть прийти в Україну.

Арахамія зазначив, що «досі уряд був занадто соціалістичний». Від цього страждав бізнес, як, наприклад, від Трудового кодексу, який «скоріше навіть комуністичний, а не соціалістичний», сказав він.

За словами Арахамії, нинішня команда працює «в турборежимі». «Ми міняємо багато речей. Іноді, звичайно, робимо помилки через швидкість, але усвідомлюємо свої помилки, переглядаємо й виправляємо», - сказав він.

«Отже, рішення, як і раніше, приймаються людьми», - додав глава фракції «Слуга народу».

Він також зазначив, що українського «місцевого ринку недостатньо для того, щоб приносити достатньо прибутків». «Але кожен, хто просто відкриває карту, не читаючи ніякої іншої інформації, відразу ж усвідомлює розмір території та її місце розташування – що це перлина. І нам просто потрібно правильно використовувати це для будь-якого бізнесу», - сказав Арахамія.