Економічний стрибок та "єдинороги": Зеленський заявив у Давосі про амбітні плани України

Президент Володимир Зеленський амбітною метою України назвав лідерство у Східній та Центральній Європі й наголосив, що виклики, які постали перед українцями, мобілізують і змушують рухатися швидше.

Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наша філософія - перетворити свої проблеми на власну силу. Виклики, які постали перед нами, українцями, мобілізують нас і змушують рухатися швидше, надихають робити неймовірне й неможливе. Ми програмуємо себе на позитивне мислення, на амбітні завдання. Яким, на вашу думку, є завдання для країни, що втратила частину своєї території та є далеко не найбагатшою на Старому континенті? Стати лідером. Так, стати лідером Східної та Центральної Європи. Це — амбітні плани”, - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що немає нічого неможливого, і нагадав, що багато “світових єдинорогів” починали з божевільних ідей, кількох працівників та офісу у власному гаражі.

“За ці роки наша країна зробила декілька кроків назад, але ми не відступили, ми брали відстань для розбігу і рішучого економічного стрибка”, - запевнив Президент. Та додав, що закликає потенційних інвесторів стати “акціонерами успіху” нової України.

Він нагадав, що Україна має сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування, невичерпний аграрний та індустріальний потенціал, креативних і талановитих людей.

«У нас поки що немає тільки двох речей. Немає іншого варіанту, ніж бути успішними. Це – перше. І немає достатнього інвестування», – наголосив Президент.

Водночас він запевнив, що Україна наразі стає стабільним і передбачуваним ринком зі значними можливостями для розширення бізнесу.

«Моя мета – щоб у підручниках поруч із кейсами Японії, Південної Кореї, Сінгапуру з’явилась Україна. Тож долучайтесь! Україна повинна стати інвестиційною Меккою Східної та Центральної Європи. Головним драйвером для економічного розвитку є можливість отримувати прибуток. І ми – одна з небагатьох країн, що зараз дозволяє заробляти такий високий дохід на інвестований капітал», – сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.