Зеленський розпочав візит у Давос
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації. Глава держави візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)”, - ідеться в повідомленні.
Передбачено також виступ Зеленського під час Давоського форуму.
Крім того, планується, що Президент зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.
Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.