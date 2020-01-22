Зеленський розпочав візит у Давос

“Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації. Глава держави візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)”, - ідеться в повідомленні.

Передбачено також виступ Зеленського під час Давоського форуму.

Крім того, планується, що Президент зустрінеться з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Читайте також: Зеленський і Гончарук візьмуть участь в економічному форумі у Давосі

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбувається щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму.