Рада запланувала розробити закон про Великий Державний Герб

У Верховній Раді вже заплановано розробку законопроєкту про державні символи України, порядок їх використання і охорони.

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час урочистої церемонії підняття Державного прапора України біля будівлі парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За 28 років незалежності ми ще не виконали вимогу Конституції України, яка передбачена в 92 статті, і не маємо закону, який би регламентував Великий Державний Герб України, а також уніфікований порядок використання і захисту символів Української держави. ...Ми вже вписали до плану законопроєктних робіт підготовку проєкту про державні символи України, порядок їх використання і охорони”, - сказав перший віцеспікер.

Він також підкреслив, що “Українська Народна Республіка одразу після свого становлення ухвалила два основних законодавчих акти — про прапор і про герб Української Народної Республіки”.