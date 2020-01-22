Нова традиція: перед Радою урочисто підняли Державний прапор

Перед Верховною Радою відбулася урочиста церемонія підняття Державного прапора України з нагоди Дня Соборності.

У церемонії брав участь перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед Радою урочисто підняли Державний прапор / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

"Для того, щоб започаткувати... таку традицію, яка може мати дуже гідне продовження в українській державі, ми вийшли з ініціативою...започаткувати підняття Державного прапора України біля будівлі Верховної Ради. Тому пропоную підняти Державний прапор України", - сказав Стефанчук.

Також перший віцеспікер від свого імені, імені Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, який перебуває у робочій поїздці по Україні, та від депутатського корпусу привітав усіх з Днем Соборності.

"Сьогодні в нас унікальний шанс продемонструвати всім, що саме єдність і гідність є тими визначальними засадами, про які ми можемо говорити як державотворчі засади Україні. І ніколи ми не думали, що через більш ніж сторіччя знову підніметься питання єдності України. Я щиро вірю в те, що нам вдасться дотриматися того, про що одвічно мріяли всі державні будівничі нашої Української незалежної держави", - наголосив Стефанчук.

Під час церемонії підняття Державного прапора прозвучав Гімн України.

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22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Роком пізніше, 22 січня 1919 року, у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну. У тексті Акта Злуки утверджувалось: "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина і Угорська Україна) і Наддніпрянська Велика Україна".