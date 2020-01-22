Представництво ЄС привітало українців із Днем Соборності

Представництво Європейського Союзу в Україні привітало українців із Днем Соборності та вкотре заявило про підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої держави.

Про це йдеться у повідомленні європейської дипустанови у Facebook.

"Вітаємо всіх українців з Днем Соборності! З цієї важливої нагоди ЄС нагадує про свою незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, сьогодні, 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, відзначається День Соборності України.