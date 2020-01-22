У Києві на мосту Патона утворили живий ланцюг до Дня Соборності

У Києві кілька десятків громадян утворили на мосту Патона живий ланцюг до Дня Соборності України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Колони учасників акції з обох берегів Дніпра зустрілися на мосту Патона. Учасники однієї колони тримали у руках прапори із написами "Українська Народна Республіка", іншої - "Західноукраїнська Народна Республіка".

Утворення такого ланцюга символічно нагадало про об'єднання УНР та ЗУНР в одну державу.

День Соборності на мосту Патона / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Люди тримали у руках запалені лампадки, пов'язали на себе українські прапори, били в барабани.

Обличчя багатьох присутніх були розмальовані у кольори державного прапора. Люди також тримали в руках по два паперових чоловічки - у синіх і жовтих кольорах.

У створенні цього живого ланцюга брали участь і маленькі діти. Настрій у присутніх був піднесений.

Громадяни також запалювали кольорові вогники, дим з яких складався у прапор України.

Як повідомлялося, перший "живий ланцюг" в Україні було утворено в січні 1990 року, який тоді з'єднав Київ і Львів.

Щороку 22 січня, починаючи з 1990 року, люди стають у живий ланцюг, щоб нагадати українцям про дві дати в історії української державності - 22 січня 1918 року, коли Центральною Радою було ухвалено Четвертий Універсал, та 22 січня 1919 року, коли відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу.