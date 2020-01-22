У Києві на мосту Патона утворили живий ланцюг до Дня Соборності
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Колони учасників акції з обох берегів Дніпра зустрілися на мосту Патона. Учасники однієї колони тримали у руках прапори із написами "Українська Народна Республіка", іншої - "Західноукраїнська Народна Республіка".
Утворення такого ланцюга символічно нагадало про об'єднання УНР та ЗУНР в одну державу.
День Соборності на мосту Патона / Фото: Євген Котенко, Укрінформ
Люди тримали у руках запалені лампадки, пов'язали на себе українські прапори, били в барабани.
Обличчя багатьох присутніх були розмальовані у кольори державного прапора. Люди також тримали в руках по два паперових чоловічки - у синіх і жовтих кольорах.
У створенні цього живого ланцюга брали участь і маленькі діти. Настрій у присутніх був піднесений.
Громадяни також запалювали кольорові вогники, дим з яких складався у прапор України.
Як повідомлялося, перший "живий ланцюг" в Україні було утворено в січні 1990 року, який тоді з'єднав Київ і Львів.
Щороку 22 січня, починаючи з 1990 року, люди стають у живий ланцюг, щоб нагадати українцям про дві дати в історії української державності - 22 січня 1918 року, коли Центральною Радою було ухвалено Четвертий Універсал, та 22 січня 1919 року, коли відбулося об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу.