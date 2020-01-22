Керівники держави поклали квіти до пам’ятників Шевченку й Грушевському

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві.

Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя", - йдеться в повідомленні.

22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель в єдину Україну, стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав - УНР та ЗУНР, що постали на уламках Російської та Австро-Угорської імперій, - в єдину соборну Українську державу.

Фото: пресслужба Президента