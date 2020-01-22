Керівники держави поклали квіти до пам’ятників Шевченку й Грушевському
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук взяли участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди Дня соборності України.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві.
Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя", - йдеться в повідомленні.