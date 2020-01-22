Щоб бути сильними, треба стати єдиними - Зеленський привітав українців з Днем соборності

Щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб бути єдиними, треба стати сильними.

На цьому наголосив у своєму зверненні з нагоди Дня соборності України Президент України Володимир Зеленський.

"Рівно 101 рік тому відбулась одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань. "Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України". Це цитата з Акта Злуки, який сповіщав про возз’єднання в єдину, незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві. В усіх куточках України це зустріли піднесено та захоплено: нарешті з’явився шанс для побудови соборної та самостійної країни. Та він, на жаль, був втрачений. Амбіції тогочасних політиків завадили їм досягти справжньої державної єдності. Єдності не у словах, а у справах", - наголосив Президент.

Він нагадав, що невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину – румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині.

"Минуло більше ста років. Чи зробили ми висновки з цієї історії? Вона вчить нас простого, але життєво важливого для України принципу: тільки разом ми сильні", - підкреслив Зеленський.

За його словами, тема єдності болить кожному українцю. У сучасному світі відчуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності, які прийнятні для кожного куточка України. І за якими у майбутньому українців могли б ідентифікувати у кожному куточку планети, переконаний глава держави. Він додав, що це - цінності доброчесності та порядності; вихованості й толерантності; цінності свободи та демократії; бажання економічного добробуту та процвітання; бажання бути заможним; цінності поваги до закону, приватної власності та поваги одне до одного.

"Я – українець. Тому що живу за законом. Завжди готовий у разі потреби захистити свою рідну землю. Я взірець для пострадянського простору: у захисті своїх прав, захисті свободи слова, правової держави, громадянського суспільства, нульової толерантності до корупції. Я – українець. Бо я відповідальний громадянин. Я сплачую податки. Не їду на червоне, правильно паркуюся, ніколи не сідаю за кермо напідпитку. Піклуюсь про довкілля. Вчуся критично мислити. Я українець – бо ми найкращі в спорті, науці, в IT. Я веду здоровий спосіб життя. Вчу іноземні мови. Підтримую рівні можливості для реалізації чоловіків та жінок. Поважаю права представників усіх національних меншин та всіх релігій", - наголосив Президент.

За його словами, цей список можна доповнювати довго. І це потрібно робити кожному українцю, щоб у сучасному світі бути конкурентоспроможним.

"Щоб бути сильними, треба стати єдиними. Щоб стати єдиними, треба бути сильними. І щоб згодом українцям стати першими. Так, це мрія. Але спільна мрія завжди була для нас рушієм. Тією силою, яка нам зараз так потрібна. З Днем соборності України!", - привітав український Президент.