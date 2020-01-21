Україна на Раді асоціації хоче з'ясувати глибину інтеграції з ЄС — Кулеба

Українська сторона на засіданні Ради асоціації 28 січня в Брюсселі хоче синхронізувати амбіції України та Європейського Союзу щодо глибини інтеграції нашої країни до ЄС у пріоритетних для нас напрямах.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба у виступі під час публічної дискусії "Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Через тиждень ми будемо в Брюсселі на Раді асоціації. Підготовка триває повним ходом. Це буде повноцінний діалог, розрахований на досягнення конкретних результатів... Насамперед мене як віцепрем'єра цікавить наступного вівторка почути рівень амбіцій Європейського Союзу щодо України, тому що в нас є новий уряд, є нова Європейська комісія. У нас є амбіції, очевидно, вони є у Європейського Союзу, і ми маємо їх синхронізувати, тому що цей шлях ми маємо проходити разом. Європейська інтеграція - це абсолютно безальтернативний курс нашої держави, але жодна країна не змогла ані наблизитися, ані інтегруватися в Європейський Союз без системної і масштабної підтримки збоку самого ЄС", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він поінформував, що ключовими пріоритетами, які Україна буде відстоювати на засіданні Ради асоціації, будуть інтеграція в енергетичний та цифровий ринки ЄС, створення нового порядку денного в сфері юстиції й свободи та інтеграція України в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон з ЄС.

"Але є три питання, які в переліку пріоритетів та амбіцій стоять окремо... Ключовою темою нової Європейської Комісії є Європейська "зелена" угода. Україна вже заявила про своє бажання стати частиною політик, які розробляються в рамках цієї угоди. Ми зараз формуємо національний механізм... Друга історія - це актуалізація Угоди про асоціацію в торговельній частині, тобто квоти і тарифи... І третя головна історія для нас цього року - це промисловий безвіз", - резюмував віцепрем'єр.