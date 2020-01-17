Україна має рухатися шляхом євроінтеграції за будь-якого уряду — Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба вважає, що Україна за будь-якого складу Кабінету міністрів має рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

“За будь-якого уряду Україна має рухатися шляхом європейської та євроатлантичної інтеграції і розвитку глибоких відносин з США, Китаєм, Індією та іншими важливими партнерами”, - зазначив Кулеба.

Він також зауважив, що поважає рішення Прем'єр-міністра Олексія Гончарука піти у відставку.

“Я поважаю рішення Олексія Гончарука. Це були 4,5 місяці, за які я вдячний президенту Володимиру Зеленському, парламенту і прем’єру”, - написав Кулеба.

Також він наголосив, що у складі команди уряду “робив і станом на зараз роблю все, щоб країна змінювалася на краще, отримувала ще більше міжнародної підтримки і рухалася вперед”.

“Це було супер насичено, відповідально, прикольно і важливо. Але життя буремне. Особливо політичне. Я чесно не знаю як далі розвиватимуться події. Особисто у мене зараз є відчуття потягу, що за чотири місяці набрав швидкість, а тепер вимушений гальмувати. Далі він може зупинитися або пришвидшитися знову. Та питання не в особистостях, а в системі”, - додав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Facebook, що написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в парламент.

Згідно зі ст. 15 закону України "Про Кабінет міністрів", Прем’єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку. Верховна Рада України розглядає питання про відставку Прем’єр-міністра України не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради України, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прем’єр-міністр України звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради. Прийняття Верховною Радою рішення про відставку Прем’єр-міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету міністрів України.