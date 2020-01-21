Розширення "русского мира" у Конституції РФ означає оголошення Україні війни - Клімкін

Зміни до конституції РФ мають на меті легалізацію окупації Криму та подальше розширення "русского мира", завдяки якому Кремль може спробувати відірвати в України південь та схід.

Таку думку висловив у Facebook ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"В результаті конституційних змін Росія фактично буде застосовувати міжнародне право вибірково, за результатами "розгляду" своїм конституційним судом... Тут очевидно, що мова йде одночасно про дві речі: легалізацію окупації Криму та подальше розширення "русского мира". Це й раніше було основою політики РФ, але зараз стає офіційно закріпленою конституційно метою. Нам оголосили війну, метою якої є знищення України", - написав він.

Клімкін спрогнозував, що ця війна вестиметься паралельно на трьох напрямах: легалізація окупації Криму, намагання залишити Донбас під своїм контролем та спроби відірвати у нас південь та схід.

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"Навряд чи у когось є ілюзії, що Путін мріє очолити новостворену держраду РФ - він хоче очолити нову державу. І робити це Росія буде швидше, ніж багатьом здається, а до цього потрібно бути готовими і саме на цьому будувати нашу стратегію", - резюмував ексміністр.

Як повідомлялося, 15 січня у посланні Федеральним зборам Путін запропонував внести ряд правок до Конституції РФ, зокрема, посилити вимоги до кандидатів в президенти Росії, також перерозподілити повноваження між гілками влади, конституційно прописати повноваження такого органу, як Держрада Росії.

Для підготовки конкретних пропозицій про внесення поправок була сформована робоча комісія з 75 осіб, яка вже почала роботу. Путін також запропонував перед ухваленням винести поправки одним пакетом на "всенародне голосування".

20 січня було опубліковано пакет документів про поправку до Конституції, внесений президентом Росії Володимиром Путіним в Державну думу, якими пропонується змінити 22 статті Конституції РФ.