Путін не підтримав ідею довічно правити Росією

Президент Росії Володимир Путін проти практики безстрокового правління вищих посадових осіб, яка застосовувалася в часи СРСР.

Таку думку він висловив під час спілкування з ветеранами Другої світової війни у Санкт-Петербурзі, повідомляє "Інтерфакс".

"…дуже тривожно було б повернутися в ситуацію середини 80-х років, коли керівники держави один за одним, до кінця своїх днів залишаючись при владі, йшли з цієї влади, не забезпечуючи при цьому необхідних умов трансформації влади", - сказав Путін.

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Як повідомляв Укрінформ, президент РФ Володимир Путін запропонував внести ряд змін до Конституції, що стосуються політичної системи, і провести голосування громадян з цього питання. Згідно з його пропозиціями, кандидатуру прем'єр-міністра і членів уряду РФ затверджуватиме Держдума, а не президент.

Вже створена і працює створена Путіним спеціальна група з підготовки змін до Конституції РФ.