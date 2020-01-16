Путін призначив прем'єром Мішустіна і "прилаштував" Медведєва

Президент Росії Володимир Путін видав указ про призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром країни.

Про це йдеться у відповідному указі, який опублікований на сайті Кремля.

"Відповідно до пункту "а" статті 83 Конституції Російської Федерації призначити Мішустіна Михайла Володимировича головою уряду Російської Федерації", - йдеться в указі.

Своїм іншим указом Путін призначив Дмитра Медведєва заступником голови Ради безпеки Російської Федерації.

Раніше депутати Держдуми РФ схвалили призначення Мішустіна прем'єр-міністром, проголосували проти не було.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня подав у відставку уряд прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. При цьому Путін запропонував Медведєву посаду заступника голови Радбезу Росії. На посаду нового прем'єр-міністра РФ Путін вніс до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна.

Також 15 січня президент Росії виступив з посланням Федеральним зборам і запропонував винести на обговорення пакет поправок в Конституцію про часткове перерозподіл повноважень між органами влади. Зокрема, він запропонував дати Держдумі право стверджувати, а не тільки погоджувати призначення прем'єр-міністра, віцепрем'єрів та інших чиновників уряду.