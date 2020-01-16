Держдума схвалила призначення прем'єром Мішустіна

Депутати Держдуми РФ схвалили призначення Михайла Мішустіна прем'єр-міністром, тих, хто голосував проти, не було.

Про це повідомляє Інтерфакс.

383 парламентарії проголосували "за" кандидатуру Мішустіна. 41 депутат утримався. Раніше про плани не голосувати за цю кандидатуру заявляв лідер думських комуністів Геннадій Зюганов.

"12 депутатів у засіданні участі не брали, оскільки у цей час брали участь у зустрічі робочої групи з підготовки поправок до Конституції", - розповів перед голосуванням спікер В'ячеслав Володін.

Він окремо попросив присутніх не голосувати замість відсутніх.

Раніше в четвер Мішустін зустрічався з думськими фракціями, а потім виступив на пленарному засіданні, розповів про свої плани і відповів на їхні запитання.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня подав у відставку уряд прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. При цьому президент Росії Путін запропонував Медведєву обійняти пост заступника голови Радбезу Росії. На посаду нового прем'єр-міністра РФ Путін вніс до Держдуми кандидатуру глави Федеральної податкової служби Росії Михайла Мішустіна.

Також 15 січня президент Росії виступив із посланням Федеральним зборам і запропонував винести на обговорення пакет поправок до Конституції про частковий перерозподіл повноважень між владними органами. Зокрема, він запропонував дати Держдумі право стверджувати, а не лише погоджувати призначення прем'єр-міністра, віце-прем'єрів та інших чиновників уряду.